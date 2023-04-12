Основное внимание будет уделено Final Fantasy XVI.

Sony сообщила, что пришло время для новой презентации State of Play. Это традиционное получасовое шоу, на котором японская компания чаще всего рассказывает о проектах партнеров для PlayStation.

Свежий выпуск пройдет 14 апреля, начало — в 00:00 по киевскому времени. Такой информацией Sony поделилась в официальном блоге PS. Компания сразу предупредила, что основное внимание в рамках презентации посвятят Final Fantasy XVI.

Игра выйдет 22 июня эксклюзивно на PlayStation 5, поэтому пришло время запускать активную маркетинговую кампанию. Видимо, она стартует с демонстрации в рамках State of Play. Судя по официальному сообщению, можно ожидать геймплей и подробности о вселенной Final Fantasy XVI.

Видео дня

Обычно игры партнеров занимают 15-20 минут презентации. А это значит, что на шоу покажут и другие игры. Какие именно, пока неизвестно, но никто не мешает пофантазировать.

Чего ожидать от State of Play

Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League. Экшен об "Отряде самоубийц" подробно показывали на предыдущей State of Play. Однако аудитория прохладно восприняла демонстрацию, после чего инсайдеры сообщили о переносе игры. Возможно, зрителям объявят новую дату.

Анонс Mortal Kombat 12. О разработке файтинга и релизе в 2023 году Warner Bros. сообщила еще в конце февраля во время разговора с инвесторами. А недавно киберспортсмен SonicFox и редактор VentureBeat Джефф Грабб упомянули о возможном показе игры на этой неделе.

Есть также шанс услышать что-то о проектах, которые Sony давно продвигала. Сюда, например, относятся Little Devil Inside и Goodbye Volcano High.

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