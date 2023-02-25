Мероприятие пройдет перед Е3 2023.

На этой неделе Sony организовала прямую трансляцию State of Play с демонстрацией разнообразных игр. Например, зрителям показали ремейк Resident Evil 4, Baldur's Gate 3 и Suicide Squad: Kill the Justice League. Но, если верить редактору VentureBeat и проверенному инсайдеру Джеффу Граббу, это был лишь разогрев. Основное шоу Sony пройдет в июне перед Е3 и представит "вторую фазу" игр для PlayStation 5.

Такой информацией журналист поделился в свежем выпуске подкаста Game Mess Decides. Он заявил: "Сама Sony приберегает свои действительно хорошие материалы для чего-то другого, что и происходит здесь [на State of Play], они приберегают свои хорошие материалы для PlayStation Showcase, которая должна состояться перед E3".

По словам Грабба, шоу было запланировано еще на прошлую осень. Однако внутренние студии Sony не успевали подготовить анонсы, поэтому мероприятие перенесли на лето. Оно будет масштабным и "должно положить начало второй фазе PS5".

Какие проекты представит Sony

У компании есть 16 внутренних студий, каждая из которых создает как минимум один проект. А флагманские команды, например, Insomniac Games и Naughty Dog, параллельно трудятся над несколькими играми.

Sony точно покажет геймплей уже анонсированных релизов. Сюда относятся Marvel’s Wolverine, Marvel’s Spider-Man 2, Death Stranding и самостоятельный мультиплеер к The Last of Us Part II.

О новинках, которые представят на презентации, можно судить только по слухам и утечкам. Скорее всего, зрителям покажут Ghost of Tsushima 2, многопользовательский экшен во вселенной Horizon и игру от Bluepoint Games.

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