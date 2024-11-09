Она нужна, чтобы усиливать безопасность системы для игроков.

Во всех недавно вышедших эксклюзивах Sony на ПК игроки выделяли один существенный недостаток - обязательная привязка PSN к аккаунту Steam.

На недавней встрече инвесторов операционный директор Sony Хироки Тотоки объяснил причины такого решения компании. По его словам, корпорация видит недовольство игроков, но обязательная привязка нужна "для поддержания порядка и безопасности".

Но для игр-сервисов это нужно, чтобы поддерживать порядок в игре, чтобы каждый мог безопасно наслаждаться игрой, мы должны создать благоприятные условия для этого и, конечно, свободно наслаждаться игрой.

Утверждение справедливо для многопользовательских игр-сервисов, но ведь привязка PSN требуется и для однопользовательских проектов. Мы рассказывали, что игроки сами нашли способ удалить привязку к PSN в God of War: Ragnarok в версии для ПК. Для этого требуется установить отдельный мод.

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Недавно в продажу поступила Playstation 5 Pro. Обновлённая консоль получила смешанные отзывы от критиков, журналисты не могут порекомендовать приставку абсолютно всем, по крайней мере, не за такую цену. Похоже, с этим согласны и игроки, ведь впервые за последнее время новое устройство от Sony не в дефиците, из-за чего перекупы, которые хотели заработать на перепродаже PS5 Pro, терпят убытки.

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