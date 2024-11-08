На рынке просто нет дефицита новой консоли.

Недавно вышедшая консоль Playstation 5 Pro не принесла ожидаемой прибыли спекулянтам и перекупам. Вместо заработка они сталкиваются с убытками из-за отсутствия дефицита приставки.

Согласно исследованиям VGC, перепродажа новой консоли часто происходит ниже ее официальной розничной цены. Как отмечает издание, ситуация сильно отличается от запуска оригинальной PS5 в 2020 году. Тогда пандемия короновируса и глобальный дефицит микрочипов привели к ограниченным поставкам, что создало благоприятные условия для спекулянтов. Однако сейчас производство налажено, и PS5 Pro поступает в магазины в достаточном количестве.

На британском рынке можно найти множество объявлений на eBay, где PS5 Pro предлагается по цене ниже официальной. Перекупщики пытаются минимизировать свои потери, осознав, что спрос не превышает предложение и что прибыль от перепродажи минимальна или вовсе отсутствует.

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Тем временем, внешние дисковые приводы для Playstation 5 Pro стали новым объектом внимания спекулянтов. При официальной стоимости в 99 фунтов, на онлайн площадках их пытаются продать за 180 фунтов и более. Некоторые продавцы даже устанавливают цену в 500 фунтов, надеясь на неосведомленных покупателей.

Известный мододел Лэнс Макдональд отметил, что за 500 фунтов можно приобрести PS5 Slim, извлечь из нее дисковод и использовать вместе с PS5 Pro и при этом получить дополнительную цифровую консоль.

Если вы рассматриваете возможность приобретения PS5 Pro, стоит ознакомиться с ее характеристиками и преимуществами. Мы собрали подборку мнений разных изданий о новинке от Sony.

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