Playstation 5 Pro получилась самой мощной консолью в истории, но журналисты задаются вопросом: а нужна ли она?

Сегодня спало эмбарго на обзоры Playstation 5 Pro, и журналистам, получившим консоль, есть о чём рассказать.

Все критики сходятся во мнении, что PS5 Pro - самая мощная приставка на рынке, но её цена в 699 долларов очень слабо оправдывает себя. Журналист The Verge считает, что приставку стоит купить, только если вы сидите не дальше чем в трёх метрах от экрана огромного телевизора. В противном случае, вы не сможете понять, зачем доплатили 200 долларов за Pro версию консоли.

Однако если всматриваться в обновлённую картинку, можно остаться в восторге: консоль радует повышенной детализацией, проработанными материалами, увеличенной чёткостью текстур: "В некоторых случаях казалось, что на обычной PS5 игра выглядела так, словно я смотрю сквозь грязное окно. У PS5 Pro достаточно сил, чтобы до блеска очистить это окно."

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Такого же мнения оказался обозреватель IGN. "PlayStation 5 Pro - впечатляющая консоль с заметным приростом производительности и качества графики в играх, которые пользуются преимуществом более мощного железа. Но за 700 долларов вам придётся дважды подумать о том, стоит ли апгрейд такой цены.".

Однако IGN отметила одну интересную особенность новой консоли: расширенные настройки графики. На обычной PS5 чаще всего были представлены только два режима работы: "Качество" и "Производительность". Pro версия предлагает игрокам настроить некоторые графические технологии. В пример издание привело Marvel’s Spider-Man 2, где мало того, что Sony сделала эксклюзивные для PS5 режимы графики (они так и называются "Качество Pro" и "Производительность Pro"), так теперь у игрока есть контроль например над трассировкой лучей, вы можете её выключить, чтобы получить несколько лишних кадров, и при этом сохранить картинку режима "Качество".

Также журналисты отмечают увеличенное до двух террабайт внутреннее хранилище, а также технологию суперсэмплинга PlayStation Spectral Super Resolution, во многом благодаря которой консоль и может запускать большинство игр в 4К разрешении в 60 FPS. Кроме того, охлаждение приставки стало тише, а сама она легче.

Хороший итог подвело издание Engadget: "По сути, это ваш единственный путь к играм в разрешении 4K при 60 FPS с трассировкой лучей дешевле, чем за 1 000 долларов". И вправду, мы рассказывали, что специалисты из Digital Foundry посчитали, сколько будет собрать ПК, по характеристикам сопоставимый с Playstation 5 Pro. В результате такая система будет стоить даже больше, чем 1000 долларов.

Также напомним, что не во всех играх будут доступны графические улучшения для Playstation 5 Pro. На днях Sony публиковала список всех проектов, которые получат версию для PS5 Pro на старте консоли, всего там 55 наименований.

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