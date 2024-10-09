Компания заявляет, что все продаваемые консоли в хорошем состоянии.

Sony запустила в продажу "восстановленные" версии Playstation 5. Консоли можно купить в официальном магазине Playstation Direct с 12-месячной гарантией.

Восстановленные консоли представляют собой бывшее в употреблении оборудование, которое было возвращено компании по разным причинам и теперь продаётся со скидкой. Оборудование могло быть возвращено из-за неисправности или просто потому, что покупатель передумал и отправил его обратно после открытия коробки, что делает невозможным продажу в качестве нового.

При этом Sony гарантирует хорошее состояние всех консолей. Все приставки были протестированы и прошли тщательную очистку. "Как новенькие" гласит слоган на странице в официальном магазине компании.

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На данный момент в продаже находятся восстановленные консоли PS5 оригинальной версии. В США восстановленная PS5 с дисководом стоит $399,99, а Digital Edition - $349,99. В Великобритании пока доступна только версия с дисководом, цена которой составляет £389,99. В Украине же купить восстановленную версию консоли пока нельзя.

Напомним, что по информации инсайдеров, Sony уже обдумывает концепт Playstation 6. Возможно компания сделает две версии консоли, по аналогии с Xbox Series. Более слабую, но доступную и мощную, но дороже.

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