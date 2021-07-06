Компания предупредила, что информации по Horizon Forbidden West и новой части God of War ждать не стоит.

Sony анонсировала очередную трансляцию State of Play. Она пройдет с 8 на 9 июля, и продлится всего 30 минут. На ней подробней расскажут о приключенческом экшене Deathloop от Arkane Studios и покажут новые инди-игры.

Как сообщила компания в блоге PlayStation, информацию о новой части God of War, постапокалипчитеском экшене Horizon Forbidden West и второй модели шлема виртуально реальности PS VR ждать не стоит.

На трансляции покажут игровой процесс Deathloop с различными подходами к прохождению миссии, применением огнестрельного оружия и способностей главного героя.

Трейлер Deathloop

Deathloop – дата выхода

Экшен Deathloop выйдет 14 сентября на ПК и PS5.

В центре сюжета Кольт Ван, который пытается сбежать с острова, но не может, так как попал во временную петлю. Герой вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, ему нужно уничтожить восемь целей, включая главную соперницу. Но для победы ему придется неоднократно умереть.

В Deathloop будет многопользовательский режим, где другой игрок сможет взять на себя роль Джулианны, агента, которому поручено защитить временную петлю и уничтожить Кольта.

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Автор: Сергей Коршунов