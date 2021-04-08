Изначально игра должна была выйти на ПК и PlayStation 5 в мае этого года.

Студия Arkane перенесла релиз шутера Deathloop на 14 сентября 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Об этом разработчики сообщили на странице игры в Твиттере.

Изначально игра должна была выйти на ПК и PlayStation 5 в конце 2020-го. Однако потом ее релиз перенесли на 20 мая этого года. Теперь же разработчики утверждают, что им нужно еще немного времени, чтобы достигнуть требуемого качества. При этом они не хотят подвергать команду опасности в период пандемии.

Трейлер Deathloop

Подробней про Deathloop

Deathloop – это шутер от студии Arkane, известной по серии Dishonored.

В центре сюжета Кольт Ван, который пытается сбежать с острова, но не может, так как попал во временную петлю. Герой вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, ему нужно уничтожить восемь целей, включая главную соперницу. Но для победы ему придется неоднократно умереть.

В Deathloop будет многопользовательский режим. В нем другой игрок сможет взять на себя роль Джулианны, агента, которому поручено защитить временную петлю и уничтожить Кольта.

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Автор: Сергей Коршунов