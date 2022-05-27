Игроков ждет "первый взгляд" на игры для PlayStation VR2.

Sony все-таки присоединится к череде летних игровых презентаций. Компания анонсировала новый выпуск своего онлайн-шоу State of Play.

Когда пройдет мероприятие и что на нем покажут, японский платформодержатель поведал в блоге PlayStation.

Трансляция пройдет 3 июня, начало — в 01:00 по киевскому времени. Шоу продлится 30 минут и на нем покажут краткий взгляд на несколько игр, которые создаются для PlayStation VR2 — гарнитуры виртуальной реальности нового поколения.

Пользователей также ждут демонстрации проектов от партнеров Sony. Однако пока непонятно, это будут анонсы или расширенные показы ранее представленных игр. С осторожностью можно предположить, что японская компания обеспечит и то, и другое.

Новый State of Play: какие игры покажут

Точной информации на этот счет нет, но мы попытаемся угадать. Ранее Sony объявляла, какие проекты от сторонних издателей помогает рекламировать. В список попали Forspoken, Hogwarts Legacy и Avatar: Frontiers of Pandora. Трейлеры этих игр вполне могут показать в рамках презентации. Проекты во вселенных "Аватара" и "Гарри Поттера" должны выйти в 2022 году, так что в потенциальных роликах должны объявить точные даты запуска.

Stray — игра про бродячего кота в городе роботов. Недавно в базе данных PS Store появилась информация, что приключение должно выйти уже в июле. Ждем трейлера с датой релиза.

Геймплей Horizon Call of the Mountain — первой анонсированной игры для PlayStation VR2.

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