Официальная информация об этих играх пока не появлялась.

Инсайдеры рассказали свежую информацию о новых частях Sly Cooper и Infamous. Это будут два эксклюзива PlayStation, которые представят осенью текущего года. Официальная информация об упомянутых проектах пока не появлялась.

Первым о грядущих показах продолжений Sly Cooper и Infamous рассказал ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер, известный под псевдонимом Shpeshal_Nick. Его информацию подтвердил AccountNgt — инсайдер, который делился правдивыми сведениями о Star Wars Eclipse и Hogwarts Legacy.

В последнем выпуске своего подкаста Бейкер сказал, что Sony вряд ли анонсирует новые Sly Cooper и Infamous в июне. По неподтвержденным данным, в начале лета она проведет презентацию. По мнению инсайдера, японская компания отложит дебютные показы двух игр на конец года.

AccountNgt подтвердил эту информацию. Согласно данным от его источника, Sony не планирует большое шоу до сентября. А вот в этом месяце или немного позже как раз пройдет мероприятие, посвященное PlayStation. И именно на нем впервые покажут продолжения Sly Cooper и Infamous. Первой в начале осени как раз исполнится 20 лет, так что сложно представить лучшее время для анонса.

Подробнее о Sly Cooper и Infamous

Sly Cooper — серия трехмерных платформеров с элементами стелс-экшена от студии Sucker Punch Productions. Она создала первые три части, а последнюю, которая вышла в 2013 году, разработала Sanzaru Games. Согласно информации от инсайдеров, за продолжение отвечает PixelOpus, а помогает команде Sony Pictures Animation.

О новой Infamous информация почти не просачивалась. Предыдущая часть франшизы, inFAMOUS Second Son, вышла в 2014 году. Затем игра обзавелась самостоятельным дополнением, после чего серия не развивалась.

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