А фанатов Dead Rising ждут хорошие новости.

Sony продолжает стремиться наполнить PlayStation 5 как можно большим числом эксклюзивов. Недавно от СМИ поступила информация, что компания заключила сделку с Konami. Договор касается новых игр в сериях Silent Hill, Metal Gear и, возможно, Castlevania. То есть они либо выйдут только на PlayStation, либо заглянут и на ПК в обход Xbox.

Такая информация поступила от инсайдера и редактора портала Windows Central Джеза Кордена. Он написал в Twitter, что слышал об эксклюзивности новой игры или ремейка из серии Metal Gear. Затем журналист ответил на сообщение одного из пользователей: "Не уверен в этом. Просто слышал, что Sony заключила сделку с Konami на Silent Hill, Metal Gear и, возможно, даже новую Castlevania". Корден не знает, какая эксклюзивность прописана в договоре — полная или консольная.

Отдельно инсайдер высказался о Dead Rising. Он слышал, что в обозримом будущем Capcom выпустит перезапуск серии зомби-боевиков. Другими деталями журналист не поделился

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Новые игры от Konami

В октябре прошлого года компания анонсировала множество проектов в серии Silent Hill. Сюда относятся ремейк второй части, ответвление Silent Hill: Townfall, интерактивный сериал Silent Hill Ascension и полноценное продолжение серии Silent Hill F.

Что касается Metal Gear и Castlevania, то слухи о новых проектах в сериях возникают регулярно. Чаще всего инсайдеры вспоминают ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Подтверждение разработки игры нашли среди вакансий сингапурской студии Virtuos еще в октябре 2021 года.

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