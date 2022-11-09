Пользователей ждет ММОRPG от создателей Guild Wars.

Sony еще во время покупки Bungie заявляла о желании выпускать игры-сервисы. Сейчас внутренние команды и партнеры компании трудятся над 12 такими проектами, о чем рассказал глава PlayStation Studios Хермен Хюльст в начале октября. И похоже, один из них создается во вселенной Horizon.

Как сообщило издание MTN, Sony заключила соглашение с корейской студией NCSoft. Последняя известная по двум популярным сериям MMORPG — Lineage и Guild Wars. Результатом партнерства должна стать новая игра во вселенной Horizon.

Как несложно догадаться, это будет многопользовательская RPG. Ранее NCSoft создавала проекты только в упомянутом жанре, а партнерство с Sony позволит студии выйти на глобальный рынок. Игра проходит под кодовым названием Project H, и для ее создания сейчас активно набирают новых сотрудников. Другие детали проекта пока не разглашаются. Официальный представитель NCSoft отказался комментировать разработку MMORPG.

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Серия Horizon: основная информация

Первая часть с подзаголовком Zero Dawn вышла в 2017 году на PS4, а в 2020-м добралась до ПК. Сиквел под названием Horizon Forbidden West появился в текущем году на PS4 и PS5.

В серии демонстрируется мир на стыке постапокалипсиса и высоких технологий. После глобальной катастрофы люди вернулись к первобытному способу жизни. А все земли заполонили роботизированные животные.

Главной героиней выступает Элой — девушка из племени Нора, которая стремится больше узнать о себе и окружающем мире.

Студии Firesprite и Guerrilla Games разрабатывают Horizon Call of the Mountain – ответвление в серии для PlayStation VR2.

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