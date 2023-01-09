Sony начнет реализовывать консоль с двумя котроллерами.

PlayStation 5 сейчас продается в двух вариантах — стандартном и без оптического привода. Все они реализовываются в комплектации с одним контроллером и играми, если речь о специальных изданиях. Но скоро, если верить журналистам, в магазинах появится новый вариант PS5 — сразу с двумя DualSense.

Такой информацией со ссылкой на собственные источники поделилось немецкое издание WinFuture. По данным портала, и стандартная, и версия без дисковода получат комплектацию с двумя контроллерами. Репортеры также назвали номера новых ревизий — CFI-1216A и CFI-1216B.

PlayStation 5 с дополнительным контроллером DualSense появится в продаже ближе к концу января, но точная дата пока неизвестна. То же самое касается рекомендуемой розничной стоимости. Sony озвучит ее после официального анонса, но в магазинах точно будет наценка, так как дефицит PS5 все еще сохраняется.

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В Украину новые комплекты PlayStation 5 не поступят. Sony прекратила завозить свою продукцию после полномасштабного вторжения России, и пока раздумывает над возвращением на наш рынок.

Информация о новой PS5

Доверенный инсайдер Том Хендерсон неоднократно рассказывал о выпуске новой версии PlayStation 5 в 2023 году. Она будет обладать съемным дисководом и, соответственно, уменьшенными размерами.

Анонс консоли состоится в первой половине 2023-го, а продажи начнутся в сентябре.

Релиз новой версии PS5 поможет Sony сэкономить на производстве и логистике. При этом технические характеристики останутся без изменений.

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