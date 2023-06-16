Каст картины постепенно пополняется новыми лицами.

Создатели сиквела Mortal Kombat 2021 года продолжают подбирать актеров на основные роли. Недавно стало известно, что каст пополнили еще четверо исполнителей.

Информация поступила от издания Deadline, которое постоянно делится инсайдами из Голливуда благодаря своим надежным источникам. Итак, Мартин Форд ("Форсаж 9", "Рыжая Соня") перевоплотится в центрального злодея — императора Шао Кана. Десмонду Чиаму ("Сокол и Зимний Солдат") досталась роль короля Эдении Джеррода.

Ана Ту Нгуен ("Неубиваемый шпион") исполнит Синдел, которую воскресил Шао Кан. А замкнул список Дэймон Херриман ("Во все тяжкие") с ролью еще одного антагониста — волшебника Куан Чи.

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Напомним, ранее стало известно о еще трех актерах, которые появятся в новой части Mortal Kombat. Карл Урбан ("Пацаны") перевоплотится в любимца аудитории Джонни Кейджа. Тати Габриэль ("Ты") предстанет в роли Джейд, а Аделин Рудольф ("Обитель зла") примерит образ Китаны.

Что известно о новой части Mortal Kombat

По данным издания The Hashtag Show, основной темой в сюжете фильма станет месть Китаны императору Шао Кану за убийство родителей и порабощение родного мира девушки — Эдении.

В продолжении также продемонстрируют противостояние Джонни Кейджа и Бараки. Однако позже они якобы объединятся и будут сражаться вместе.

Из злодеев в фильме еще должны появиться Синдел и Куан Чи, однако все это пока непроверенная информация.

Режиссер Саймон Маккуойд и сценарист Кристиан Слейтер вернутся к своим должностям при производстве сиквела, а продюсером значится Тодд Гарнер. Дата премьеры новой части Mortal Kombat пока не разглашается.

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