Речь идет об образе принцессы Китаны.

Журналисты постепенно узнают все больше информации о касте нового фильма Mortal Kombat, который станет продолжением экранизации 2021 года. Недавно они рассказали, кто сыграет принцессу Китану. По слухам, героине уделена центральная роль в сюжете картины.

Сведениями поделилось издание The Hollywood Reporter, которое прославилось своими надежными источники и постоянно делится секретными данными о производстве голливудских фильмов. По информации портала, роль Китаны досталась Аделин Рудольф. Актриса известна по ролям в сериалах "Ривердэйл", "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Обитель зла".

Ранее журналисты опубликовали информацию об еще двух исполнителях центральных ролей. Карл Урбан перевоплотится в любимца публики Джонни Кейджа, а Тати Габриэль примерит образ Джейд — телохранителя и подруги Китаны.

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Что известно о новой части Mortal Kombat

По данным издания The Hashtag Show, основной темой в сюжете фильма станет месть Китаны императору Шао Кану за убийство родителей и порабощение родного мира девушки — Эдении.

В продолжении также продемонстрируют противостояние Джонни Кейджа и Бараки. Однако позже они якобы объединятся и будут сражаться вместе.

Из злодеев в фильме еще должны появиться Синдел и Куан Чи, однако все это пока непроверенная информация.

Режиссер Саймон Маккуойд и сценарист Кристиан Слейтер вернутся к своим должностям при производстве сиквела, а продюсером значится Тодд Гарнер. Дата премьеры новой части Mortal Kombat пока не разглашается.

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