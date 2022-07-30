Проект проходит под кодовым названием Project Jawbreaker.

Инсайдер и бывший редактор IGN Колин Мориарти поделился первыми подробностями новой части серии Tomb Raider. Он рассказал о смене актрисы озвучения Лары Крофт, сюжете, жанровых особенностях и прочем.

Стоит сразу отметить, что информатору не стоит всецело доверять. Мориарти нередко делился правдивыми утечками, однако промахи у него тоже случались. Поэтому к свежей порции деталей лучше отнестись со скепсисом.

По данным инсайдера, новая Tomb Raider обладает кодовым названием Project Jawbreaker. Игра станет приземленным приключением с вкраплениями фэнтезийных элементов. Сюжет продолжения посвящен хранению и защите артефактов. Это будет миссия главной героини Лары Крофт, а попутно пользователям покажут ее персональную проблему — муки одиночества.

Девушку в игре представят, как опытную охотницу за сокровищами. Своими подвигами она вдохновляет младшее поколение. В какой-то момент по сюжету Лара Крофт объединится с командой молодых авантюристов, чтобы остановить загадочный катаклизм.

Сейчас Crystal Dynamics ищет британскую актрису от 30 лет с ростом примерно 167 сантиметров. Она будет озвучивать главную героиню, а значит — Камилла Ладдингтон не вернется к роли.

Новая часть Tomb Raider — официальная информация

Продолжение знаменитой приключенческой серии официально анонсировали в апреле 2022 года на онлайн-презентации State of Unreal 2022.

Crystal Dynamics почти не раскрыла деталей грядущей игры. Студия лишь подтвердила старт разработки и сообщила, что выбрала движок Unreal Engine 5.

UE5 позволит создателям вывести на новый уровень графику, повествование и геймплей.

Вас также могут заинтересовать новости: