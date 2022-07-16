Лидером неожиданно оказалась адаптация Tomb Raider 2018 года.

Игровые экранизации регулярно появлялись в течение последних тридцати лет. И хотя далеко не все из них получались качественными, фильмов собралось предостаточно. Портал Best Casino Sites решил провести исследование на эту тему. Ресурсу удалось выяснить, какие адаптации игр стали самыми популярными во всем мире.

Чтобы составить рейтинг, представители сайта проанализировали поисковые запросы в 56 странах. Полученные результаты были оформлены в виде графика. На нем показывается, в каком количестве государств оказалась наиболее популярной та или иная экранизация. Отдельно исследователи опубликовали карту с демонстрацией победителей по регионам.

"Золотую" позицию в рейтинге занял фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года. Он стал лидером среди стран Европы, включая Украину, а также в Турции, Египте и Саудовской Аравии.

Условное "серебро" разделили относительная свежая лента "Охотник на монстров" и "Смертельная битва" 1995 года. Первая обрела популярность в Азии, а вторая пользуется культовым статусом в Северной и Южной Америках. А на третьем месте неожиданно расположилась картина "Хитмэн: Агент 47".

Рейтинг самых популярных игровых экранизаций

"Tomb Raider: Лара Крофт"; Охотник на монстров" / "Смертельная битва"; "Хитмэн: Агент 47"; "Варкрафт"; "Need for Speed: Жажда скорости"; "Обитель зла: Возмездие"; "Обитель зла"; "Рэмпейдж"; "Кредо убийцы"; "Angry Birds в кино"; "D.O.A.: Живым или мертвым".

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