Это будет условная Slim-версия, но компания вряд ли так назовет консоль.

В 2023 году Sony собирается выпустить новую версию PlayStation 5 с измененным дизайном. Это будет консоль в условном варианте Slim, хотя японская компания наверняка обойдется без этой приставки в названии.

Такой информацией поделились журналисты издания The Leak со ссылкой на собственные источники. Подтверждения от Sony или хотя бы других проверенных инсайдеров пока не поступали, поэтому сведения стоит воспринимать в качестве слухов. По данным портала, в новой версии PS5 применяется термоусадочная обработка. Именно она позволяет уменьшить размер консоли.

Устройство потребляет меньше напряжения, что снижает количество выделяемого тепла. А раз так, то систему охлаждения можно сделать более компактной.

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Еще одно изменение во внешнем виде — отказ от подставки в горизонтальном положении. То есть Sony как-то модифицирует боковые насадки, чтобы консоль удавалось без проблем переворачивать в лежачее положение. В целом компания собирается повысить энергоэффективность PS5 и улучшить теплопроводимость. Это одновременно позволит сэкономить на производстве и доставке, ведь консоль уменьшится в размерах.

По данным журналистов, производство новой PlayStation 5 начнется во втором квартале 2023 года, а выпуск — в третьем. Однако слухи касаются ранних планов компании, которые могут измениться.

Что известно о новых вариантах PS5

Инсайдер Tez2, который специализируется на играх Rockstar Games, сообщил, что до конца 2022 года студии получат комплекты разработчиков Pro-версии PS5. Это будет усовершенствованная консоль с более высокими техническими показателями.

Ранее доверенный инсайдер Том Хендерсон писал о выпуске новой PS5. Она появится на полках магазинов в 2023 году и будет обладать съемным дисководом. Однако комплектующие PlayStation 5 останутся прежними, а значит — цена не должна сильно измениться.

Источники Хендерсона ничего не слышали о Pro-версиях. А упомянутая PS5 со съемным оптическим приводом не имеет к ним отношения. И раз эта консоль выйдет в 2023-м, то инсайдер предполагает, что потенциальные PlayStation 5 Pro и Xbox Series Pro появятся не раньше 2024-го.

В мае на одной из конференций компания TCL Technology рассказала о релизе новых консолей Sony и Microsoft в 2023-2024 году. Они будут оснащены графическим процессором RX7700XT.

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