Отдельные студии уже получили девкиты приставок.

Инсайдер Tez2 специализируется на играх Rockstar Games и обычно рассказывает о GTA, Red Dead Redemption и деятельности студии. Однако недавно он поделился сведениями о новых итерациях консолей текущего поколения. По словам информатора, отдельные компании уже получили девкиты (версии для разработчиков) будущих Xbox Series и PS5 Pro.

В ответе одному из пользователей на GTAForums Tez2 написал: "Большинство ААА-студий должны были получить комплекты разработчиков усовершенствованных [консолей] середины цикла или получат их к началу нового года".

У инсайдера спросили, обладает ли он проверенной информацией. Tez2 написал "конечно" и сослался на источники, которые видели девкиты.

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Уточним, что под "усовершенствованными приставками середины цикла" имеются ввиду Pro-версии. В случае с прошлым поколением они поступили в продажу через три года после выхода PS4 и Xbox One. Комплекты разработчиков рассылаются студиям заранее для изучения, тестирования и оптимизации будущих игр под новые консоли. То есть условные PlayStation 5 Pro и Xbox Series Pro поступят в продажу примерно через два года.

Что еще известно о новых консолях

Ранее доверенный инсайдер Том Хендерсон писал о выпуске новой PS5. Она появится на полках магазинов в 2023 году и будет обладать съемным дисководом. Однако комплектующие PlayStation 5 останутся прежними, а значит — цена не должна сильно измениться.

Источники Хендерсона ничего не слышали о Pro-версиях. А упомянутая PS5 со съемным оптическим приводом не имеет к ним отношения. И раз эта консоль выйдет в 2023-м, то инсайдер предполагает, что потенциальные PlayStation 5 Pro и Xbox Series Pro появятся не раньше 2024-го.

В мае на одной из конференций компания TCL Technology рассказала о релизе новых консолей Sony и Microsoft в 2023-2024 году. Они будут оснащены графическим процессором RX7700XT.

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