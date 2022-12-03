Кубический мир остался, но он сильно преобразился.

Автор YouTube-канала Digital Dreams специализируется на улучшении игр с помощью подбора разнообразных модификаций. В прошлом он уже экспериментировал с The Elder Scrolls V: Skyrim и The Witcher 3: Wild Hunt. А теперь блогер добрался до Minecraft. Энтузиаст показал, насколько изумительно может выглядеть симулятор строительства в 8К-разрешении с реалистичной графикой и физикой.

Digital Dreams установил множество модов, которые указал в списке под видео. Сюда относятся проекты, заменяющие текстуры всех поверхностей и блоков на более реалистичные. Блогер также установил 8К-разрешение, добавил трассировку лучей для улучшения освещения и модификации с красивыми визуальными эффектами. Благодаря этому Minecraft стала выглядеть, как современный проект с едва ли не передовой графикой.

А физику Digital Dreams прокачал с помощью мода Minecraft Physics Mod Pro. Он добавил в проект десятки взаимодействий и процессов из реального мира. Например, после добычи блоков остаются осколки, на снегу появляются следы, а от огня исходит дым. Вода тоже стала выглядеть более реалистично, но вот ее поведение таковым не назовешь. Она течет, словно желе, но физику жидкостей сложно прорабатывать в любом проекте.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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