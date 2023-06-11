Ролик затрагивает все аспекты игры.

Весомую часть шоу Xbox посвятили Starfield — ожидаемой экшен-RPG от Bethesda Game Studios, известной по легендарной The Elder Scrolls V: Skyrim. Зрителям показали трейлер, а затем 50 минут геймплея с комментариями ведущих разработчиков.

В первом ролике сначала показали бескрайний космос и множество красочных локаций. А затем начались геймплейные кадры с перестрелками, общением с персонажами, исследованием планет, использованием гаджетов и поиском экипировки. На видео также упоминается главная сюжетная цель — поиск загадочных артефактов в составе организации "Созвездие". Именно этим пользователи будут заниматься в Starfield.

Однако трейлер был лишь затравкой перед основной 50-минутной презентацией игры. В ней затронули все аспекты грядущей экшен-RPG — от создания персонажа и повествования до квестов и путешествий по разным планетам.

Основная информация с демонстрации Starfield

Bethesda смогла создать множество детализированных миров благодаря новым технологиям. Каждую из планет пользователи вольны свободно изучать. Они будут наполнены ресурсами, уникальной флорой и фауной.

Отдельно разработчики упомянули о технической части. Реализованы новые анимации и уникальное освещение для всех планет, которое моделируется с учетом их особенностей.

Starfield наполнена случайными событиями. Например, в демонстрации показано, как главный герой натолкнулся на вражескую базу в ходе изучения местности.

С планеты на корабль можно телепортироваться с помощью быстрого перемещения, а затем начать путешествие в космосе.

На борту звездолета реализовано свободное перемещение. Это позволит в любой момент общаться с командой или использовать разные функции корабля, например, создавать предметы на верстаке.

Перемещение в космосе бесшовное — никаких загрузочных экранов.

Есть подробный редактор персонажа. Сюда входит и выбор биографии с чертами характера, которые дают определенные бонусы и накладывают штрафы.

На большинстве планет доступно строительство аванпостов для сбора ресурсов или в качества баз отдыха.

Отдельный фрагмент презентации посвящен интерфейсу. Разработчики хотели сделать его максимально удобным и тщательно продумывали расположение всех окон и кнопок.

Сюжет начинается с прибытия главного героя в Атлантик-Сити. Это самый большой город в истории игр Bethesda. Здесь протагониста заметила организация "Созвездие" из-за его связи с таинственными артефактами.

Прокачка включает пять деревьев навыков. У каждой способности есть четыре ранга, которые открываются при прохождении дополнительных испытаний. Умения позволят создать уникального персонажа.

Есть навыки, отвечающие за дипломатию, скрытность, применение реактивного ранца, разнообразные боевые стили и даже управление инопланетными существами.

Bethesda создала множество вариантов взаимодействия с кораблем. Помимо покупки звездолета, можно настраивать внешний вид и экстерьер, формировать команду, чтобы потом развивать отношения с компаньонами. Романы тоже присутствуют, как одна из опций.

У соратников есть свои цепочки заданий. Каждый из союзников будет давать бонусы главному герою.

Во время космических сражений понадобится следить за разными показателями и применять системы своего звездолета в зависимости от ситуации. То есть битвы не будут сводиться к принципу "целься и стреляй".

Вражеские судна можно как грабить, так и захватывать целиком.

Наземная боевая система будет отличаться от предыдущих игр Bethesda. В сражениях повысили динамику и скорость, что хорошо заметно на отдельных кадрах.

В системе создания предметов предостаточно разнообразия. Пользователи смогут крафтить не только оружие всех видов, но и обвесы для них.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series X и Series. Игра с первого дня будет доступна в Xbox Game Pass.

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