Знаменитая экшен-RPG продолжает развлекать пользователей своими ошибками.

The Elder Scrolls V: Skyrim всегда была кладезем багов. Некоторые из них даже стали символами игры, и пользователи не хотят, чтобы разработчики убирали эти ошибки. Так было с деревянными манекенами, которые внезапно начинали наблюдать за главным героем. Разработчики исправили упомянутый баг, а фанаты вернули его с помощью модификации. При этом в Skyrim все еще находят новые ошибки, хотя экшен-RPG вышла почти 11 лет назад. Одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом Lucky1338.

Игрок опубликовал видео, в котором демонстрируется баг. В ролике показано, как пользователь скакал на лошади на вершине драконьей горы. Вот только поза Lucky1338 была необычной. Его персонаж не сел в седло, а стоял на спине коня и даже моментами пытался бежать.

Ошибка длилась несколько секунд, после чего персонаж наконец-то принял правильную позицию. Вероятнее всего, баг произошел из-за неправильного срабатывания анимации. Выглядел он забавно, но главное, что ничего критического не произошло, и пользователь смог дальше играть.

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Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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