Интересно, что Ubisoft ещё не определилась с размером игры на SSD.

Ubisoft опубликовала почти полные системные требования для Assassin's Creed Shadows. "Почти" потому что компания до сих пор не определилась с размером игры на накопителе, хоть и сразу отметила, что игру нужно ставить на SSD.

Для минимальных настроек в 30 FPS хватит GTX 1070, а вот для максимальных настроек в 4K/60 FPS нужна будет уже RTX 4090.

1080p/30 fps и выборочная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме

Видеокарта: GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 или Intel Arc A580

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

1080p/60 fps и выборочная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме

Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT или Intel Arc B580

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

1440p/60 fps и выборочная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме

Видеокарта: GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

4K/60 fps и выборочная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i5-12700K или AMD Ryzen 7 5800X3D

Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super или Radeon RX 7900 XT

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

1080p/30 fps и стандартная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме

Видеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT или Intel Arc B580

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

1440p/60 fps и стандартная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Super или Radeon RX 7800 XT

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

1440p/60 fps и расширенная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D

Видеокарта: GeForce RTX 4080

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

4K/60 fps и максимальная трассировка лучей

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D

Видеокарта: GeForce RTX 4090

Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD

Другое: DirectX 12

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что стали известны системные требования DOOM: The Dark Ages. Игра будет работать только на видеокартах с поддержкой трассировки лучей.

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