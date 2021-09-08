Surviving Mars / фото Paradox Interactive
В магазине цифровой дистрибуции Steam началась раздача симулятора колонизации Марса – Surviving Mars. Акция закончится сегодня, 8 сентября, в 20:00 по киевскому времени.
Получить Surviving Mars можно на странице игры.
Трейлер Surviving Mars
- Surviving Mars – это градостроительный симулятор, где игрокам нужно основать колонию на Марсе. Для этого придется исследовать местность, добывать необходимые ресурсы, развивать инфраструктуру, выживать в песчаных бурях, исследовать новые технологии и поддерживать жизнеспособность колонистов Красной планеты.
- При каждом прохождении игроки могут наткнуться на одну из загадок Марса. Открытые тайны могут принести колонии процветание или же катастрофу.
- Релиз игры состоялся в 2018 году. На агрегаторе Metacritic стратегия получила 76 баллов, а в Steam у игры 84% положительных отзывов на основе 17 тысяч пользовательских рецензий.
Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, раздают бесплатно инди-адвенчуру Yoku's Island Express. Акция закончится 9 сентября в 18:00.