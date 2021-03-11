Получить бесплатно Surviving Mars можно до 18 марта.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая бесплатная раздача игр. С 11 по 18 марта все желающие могут получить научно-фантастический градостроительный симулятор Surviving Mars.

Трейлер Surviving Mars

Подробности Surviving Mars

Surviving Mars – это градостроительный симулятор, где игрокам нужно основать колонию на Марсе. Для этого придется исследовать местность, добывать необходимые ресурсы, развивать инфраструктуру, выживать в песчаных бурях, исследуйте новые технологии и поддерживать жизнеспособность колонистов Красной планеты.

Кроме того, при каждом прохождении игроки могут наткнуться на одну из загадок Марса. Открытые тайны могут принести колонии процветание или же катастрофу.

Игра вышла в 2018 году, получив 76 баллов на Metacritic и свыше 10 тысяч положительных отзывов в Steam.

Напомним, через неделю в раздачу от Epic Games попадет приключенческий инди-экшен The Fall.

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Автор: Сергей Коршунов