Surviving Mars можно забрать до 18 марта / фото Haemimont Games
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая бесплатная раздача игр. С 11 по 18 марта все желающие могут получить научно-фантастический градостроительный симулятор Surviving Mars.
Трейлер Surviving Mars
Подробности Surviving Mars
- Surviving Mars – это градостроительный симулятор, где игрокам нужно основать колонию на Марсе. Для этого придется исследовать местность, добывать необходимые ресурсы, развивать инфраструктуру, выживать в песчаных бурях, исследуйте новые технологии и поддерживать жизнеспособность колонистов Красной планеты.
- Кроме того, при каждом прохождении игроки могут наткнуться на одну из загадок Марса. Открытые тайны могут принести колонии процветание или же катастрофу.
- Игра вышла в 2018 году, получив 76 баллов на Metacritic и свыше 10 тысяч положительных отзывов в Steam.
Напомним, через неделю в раздачу от Epic Games попадет приключенческий инди-экшен The Fall.