Скорее всего, дело в чрезмерной жестокости.

Silent Hill f действительно может стать самой жуткой игрой в серии. Это первая игра серии, получившая в Японии рейтинг 18+, а теперь выяснилось, что Австралия отказалась классифицировать игру, фактически запретив её выпуск в стране.

На официальном сайте рейтинговой комиссии не указана конкретная причина, но судя по описанию Silent Hill f в Steam, в игре есть сцены дискриминации, насилия над детьми, буллинга, наркотических галлюцинаций, пыток и жестокости.

Похожая ситуация уже происходила с Silent Hill: Homecoming в 2008 году: игру запретили, но спустя год выпустили с изменённым контентом.

Видео дня

Разработчики явно понимают, насколько страшной получилась их игра: на странице Silent Hill f в Steam даже размещено предупреждение о том, что, если игрок почувствует дискомфорт, ему следует сделать перерыв или поговорить с тем, кому он доверяет.

Даты релиза у Silent Hill f пока что нет.

Ранее мы рассказывали, что над Silent Hill f работают авторы культовой визуальной новеллы в жанре психологический хоррор "Когда плачут цикады". Сценарий для игры написал Ryukishi07, а композиторы Dai и Xaki помогают Акире Ямаоке.

Вас также могут заинтересовать новости: