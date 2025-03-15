На последние части слишком влияла западная культура, считает Мотои Окамото.

Silent Hill f кардинально меняет привычную атмосферу серии, перемещая действие в сельскую Японию. По словам продюсера Мотои Окамото, такое решение было принято осознанно, он считает, что франшиза постепенно утрачивает своё японское наследие, отдавая предпочтение западным мотивам ужаса.

Окамото объяснил, что Silent Hill всегда находился на пересечении японского и западного хоррора, но с годами влияние японской культуры стало ослабевать. Поэтому разработчики решили пойти в противоположном направлении и создать игру, в которой японские элементы ужаса будут доминировать.

Хотя серия изначально создавалась японскими разработчиками, её события традиционно разворачивались в Америке. Однако в последние годы западные студии всё чаще брали на себя ключевые роли в её развитии, например, Silent Hill 2 Remake делалась польской Bloober Team, а Shattered Memories - британской Climax Group.

Видео дня

Композитор Акира Ямаока, работавший над всеми основными частями Silent Hill, тоже подчёркивает, что японская эстетика обладает особыми чертами, которые сложно воссоздать авторам из других стран. По его мнению, это делает игру одновременно свежей и аутентичной для зарубежных игроков.

Кроме того, сценарист Silent Hill f отметил, что женские персонажи серии часто сталкиваются с серьёзными страданиями. В новой части он хотел бы изменить этот подход и дать главной героине больше свободы в принятии решений, однако это вовсе не значит, что она избежит ужасов, которыми наполнена игра.

Ранее Silent Hill f получил возрастной рейтинг, и, похоже, это будет самая жестокая часть серии. Даже в Японии игре впервые присвоили рейтинг 18+.

Вас также могут заинтересовать новости: