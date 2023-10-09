За последние дни страница Silent Hill 2 в Steam получила несколько крупных обновлений, включая упоминание об украинской локализации.

Украинская локализация в играх переживает свои лучшие времена. Только в этом году она появилась или еще появится в таких масштабных играх как Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 и Alan Wake II. Теперь стало известно, что украинский перевод также получит ремейк культового хоррора Silent Hill 2, релиз которого состоится в 2024 году.

Информация об украинской локализации появилась на официальной странице игры в Steam. Украинский озвучки не будет, зато игрокам предложат украинские субтитры и текст.

Важно отметить, что за последние дни страница Silent Hill 2 в Steam получила несколько обновлений – такого не происходило с момента анонса ремейка почти год назад. Самым крупным из них стало добавление "ачиков": как отмечают журналисты, это обычно связано со скорым выходом трейлера или другой информации вроде точной даты выхода.

К слову, авторы как раз недавно намекали, что поклонникам стоит ожидать новостей о новинке, но дополнительных данных не разгласили.

Также была информация, что Sony заключила эксклюзивные сделки на новые игры в сериях Silent Hill и Metal Gear. То есть они либо выйдут только на PlayStation, либо заглянут и на ПК в обход Xbox.

Ремейк Silent Hill 2: основные подробности

Игру анонсировали осенью 2022 года вместе с тремя другими проектами в серии Silent Hill.

За создание обновленной второй части отвечают поляки из Bloober Team, известные по Observer, Layers of Fear и The Medium. В разработке также принимают участие создатели оригинала — дизайнер монстров Масахиро Ито и легендарный композитор Акира Ямаока.

Игра получит вид из-за плеча, как в ремейках Resident Evil. Она создается на движке Unreal Engine 5 с применением технологий Nanite и Lumen. Первая — это реализация трехмерной геометрии с помощью сканирования объектов, а вторая — освещение в реальном времени.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива, дата пока не сообщается.

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