Студия Frogwares намекает на новую игру про Шерлока Холмса

Новая часть расскажет о молодости легендарного британского детектива.

Украинская студия Frogwares, которая в прошлом году выпустила The Sinking City, на своей странице в Twitter намекнула на анонс новой игры.

Как ранее сообщал УНИАН, это будет новая игра про Шерлока Холмса. Она станет своеобразным перезапуском франшизы о приключениях знаменитого британского сыщика. Сюжет игры будет развиваться на рубеже XIX и XX веков, и расскажет о еще молодом, 21-летнем, Шерлоке Холмсе. Так как до знакомства с доктором Ватсоном еще далеко, то помогать в расследованиях Холмсу будет его «воображаемый» друг. Боевая система и механика расследований из The Sinking City получит ряд улучшений и перекочует в новую игру про Шерлока.

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Игра выйдет предположительно в 2021 году на ПК и консолях нового поколения. Издавать игру студия Frogwares будет своими силами.

Напомним, украинская студия Frogwares, которая специализировалась на создании детективных квестов о Шерлоке Холмсе в прошлом году заявила о конфликте со своим бывшим издателем Focus Home Interactive, который убрал большую часть ее игр из онлайн-магазинов. Вскоре конфликт был улажен, и студия вернула свои игры в онлайн-магазины. Последней на данный момент вышедшей игрой от Frogwares стал приключенческий экшн The Sinking City, созданный по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта.

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