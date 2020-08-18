Сервис порно-игр предложил больше $100 тысяч за костюм в игре Fall Guys

Разработчики сделают внутриигровой костюм в стиле той компании, которая предложит больше денег.

Шумиха вокруг веселой аркадной игры Fall Guys: Ultimate Knockout не утихает уже две недели. Благодаря неожиданной популярности многие известные компании, в том числе KFC, Walmart и Konami стали предлагать собственные варианты костюмов для персонажей игры.

Чтобы обернуть эту ситуацию на пользу и никого не обидеть, разработчики на своей странице в Twitter устроили "Битву брендов". Компании, которые хотят добавить в Fall Guys свой фирменный костюм должны написать в комментариях сумму, которую они готовы отдать в благотворительную организацию SpecialEffect. Костюм самой щедрой компании будет добавлен в игру.

"Сделайте репост этого твита, указав максимальную сумму денег, которую вы готовы пожертвовать организации SpecialEffect. Призом станет костюм в виде вашего бренда в Fall Guys", – написали разработчики.

Меньше чем за сутки под постом собралось свыше 5 тысяч комментариев. Свои "ставки" сделали различные компании – от производителей компьютерных комплектующих Cooler Master до авторов онлайн-шутера Warframe.

В борьбу включился сервис порно-игр Nutaku, предложив пожертвовать на благотворительность $110 тысяч. Однако разработчикам пришлось отказаться от такого предложения, поскольку подобный контент был бы неуместным в их игре.

"Если мы решим, что ваш бренд является оскорбительным или неподходящим, мы выберем следующего лидера по сумме пожертвований", – отметили авторы Fall Guys.

Впрочем, больше всего на данный момент, предложила киберспортивная организация G2 Esports. Компания готова пожертвовать $130 тысяч.

Однако окончательный победитель "Битвы брендов" станет известен через две недели – столько продлится ивент разработчиков Fall Guys.

Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout

Что такое Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская аркада от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями – от футбола и бега с препятствиями до воровства хвостов у соперников. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала.

Fall Guys вышла 4 августа и сразу же стала доступна подписчикам сервиса PS Plus. Владельцы PlayStation 4 могут скачать игру бесплатно на протяжение всего месяца. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.

В первые сутки после релиза в Fall Guys на PS4 сыграло 1,5 миллиона человек.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

Через неделю после релиза в Steam игру купило более 2 миллионов пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов