KFC, Walmart и Konami сделали собственные скины для игры Fall Guys

Популярность веселой соревновательной аркады от студии Mediatonic вышла на новый уровень.

Веселая аркадная игра Fall Guys: Ultimate Knockout вышла всего неделю назад и неожиданно для всех стала очень популярной. Многие компании начали предлагать свои уникальные скины для персонажей игры.

Автор серии Mortal Kombat, Эд Бун, на своей странице в Twitter предложил версии обликов для Fall Guys в стиле бойцов из файтинга MK.

Студия Konami показала скины для Fall Guys в стиле Солида Снейка, главного героя Metal Gear.

Кроме того, к флешмобу подключились даже компании, которые никак не связаны с игровой индустрией. Так, к примеру свой облик для Fall Guys предложила сеть супермаркетов Walmart.

Американская компания быстрого питания KFC создала облик полковника Сандерса для персонажей игры Fall Guys. KFC поинтересовались у разработчиков, сколько нужно ретвитов, чтобы они добавили этот облик в игру.

Это уже не первый раз, когда KFC обращает внимание на игровую индустрию. У компании есть отдельные страницы KFC Gaming в YouTube и Twitter. Эти страницы ориентированы на аудиторию геймеров. К примеру, в июле сеть быстрого питания построила фирменный ресторан в игре Animal Crossing: New Horizons. А в июне после презентации PlayStation 5 компания KFC в шутку представила собственную игровую консоль.

Трейлер KFConsole

Что такое Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская аркада от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями – от футбола и бега с препятствиями до воровства хвостов у соперников. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала.

Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys в день релиза она попала в раздачу сервиса PS Plus на PlayStation 4, где будет доступна для скачивания подписчикам весь август. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.

В первые сутки после релиза в Fall Guys сыграло 1,5 миллиона человек.

В Steam игру купило более 2 миллионов человек.

На стриминговой платформе Twitch у Fall Guysболее 134 тысяч зрителей.

Первый киберспортивный турнир по Fall Guys с призовым фондом в $25 тысяч пройдет 28 августа.

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