В ленте сыграла звезда "Пиратов Карибского моря" Кая Скоделарио.

Кинокомпания Sony Pictures объявила об окончании съемок новой экранизации хоррора Resident Evil. Главную роль в ленте исполнила звезда блокбастера "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", Кая Скоделарио.

Об это компания сообщила в Твиттере.

Подробности фильма Resident Evil

По словам режиссера и сценариста ленты Йоханнеса Робертса ("Синяя бездна", "По ту сторону дверей"), новая экранизация будет более тесно связана с играми. Действие картины развернется в 1998 году. Фильм, как и первые две части игры Resident Evil расскажет о начале зомби-эпидемии в вымышленном городе Раккун-Сити.

В фильме снялись:

Кая Скоделарио в роли Клэр Рэдфилд;

Робби Амелл ("Загрузка") в роли Криса Рэдфилда;

Ханна Джон-Кеймен ("Человек-муравей и Оса") в роли Джилл Валентайн;

Эван Джогиа ("Zомбилэнд: Контрольный выстрел") в роли Леона Кеннеди;

Том Хоппер ("Академия Амбрелла") в роли Альберта Вескера;

Нил Макдонаф ("Отчаянные домохозяйки") в роли Уильяма Биркина;

Напоминаем, что ранее экранизацией игры Resident Evil занимался режиссер Пол У.С. Андерсон. Он снял 6 фильмов с Миллой Йовович в главных ролях. Эти картины в сумме собрали более $1,2 миллиарда в прокате. После этого Андерсон и Йовович переключились на экранизацию другой игровой франшизы – Monster Hunter.

Также недавно Netflix анонсировал сериал по мотивам Resident Evil. В шоу будет 8 эпизодов, а сюжет развернется в двух временных линиях.

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Автор: Сергей Коршунов