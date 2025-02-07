До этого игру несколько раз переносили. Возможно, проект просто не успели выпустить в этом году.

SEGA и Sports Interactive объявили об отмене Football Manager 25, которая должна была выйти в марте после двух переносов. Это первое подобное решение за 20 лет истории серии, стартовавшей в 2004 году.

Разработчики объяснили, что хотели сделать крупнейший технологический и визуальный рывок, переведя франшизу на движок Unity и заложив основу для будущего развития. Однако стало ясно, что достичь желаемого уровня качества в срок не получится.

Теперь команда переключилась на работу над следующей частью, Football Manager 26, запланированной на ноябрь. В то же время Football Manager 24 не получит обновления с актуальными данными сезона, так как студия сосредоточена на новой игре.

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SEGA ведёт переговоры о продлении пребывания FM 24 в подписочных сервисах, а всем, кто оформил предзаказ на FM 25, уже начали возвращать деньги.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Civilization VII отреагировали на негативные отзывы игроков и пообещали исправить игру. В частности пользователи жаловались на устаревший и неудобный интерфейс.

Также глава Take-Two подтвердил, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года, и переносить проект пока не собираются.

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