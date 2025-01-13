Crazy Taxi много лет не участвовала в марафоне Awesome Games Done Quick из-за опасений блокировки.

С 5 по 12 января в США состоялся ежегодный марафон Awesome Games Done Quick, в рамках которого спидраннеры снова объединили усилия, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Одним из самых неожиданных моментов фестиваля стало возвращение Crazy Taxi, игры, которую несколько лет не показывали на AGDQ из-за авторских прав на официальный саундтрек. В этот раз вместо привычных The Offspring и Bad Religion зрители услышали живое исполнение от группы Limiter Cut.

Музыканты оперативно переключались между песнями по ходу игры, а при необходимости стартовали с начала, чтобы подстроиться под испытания. Идею возродить Crazy Taxi с кавер-музыкой участники вынашивали ещё до предыдущего марафона, но полноценно встретиться и порепетировать вместе им удалось лишь недавно, поскольку все живут в разных штатах и в основном тренировались в онлайне.

Организаторы фестиваля и зрители остались в восторге от столь креативного подхода: теперь спидраннеры подумывают о похожей задумке для Crazy Taxi 2 или даже Tony Hawk’s Pro Skater. Они надеются, что их пример вдохновит и других участников AGDQ на подобные эксперименты, которые вносят в привычный формат дух новизны и позволяют избежать проблем с правообладателями.

Ранее мы рассказывали, что итоговая сумма, собранная на благотворительность на Awesome Games Done Quick 2025, составила 2.5 миллиона долларов. Деньги пойдут в фонд по изучению рака.

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