Даты релиза у нового крупного обновления пока нет.

Larian Studios продолжает расширять Baldur’s Gate 3, готовя масштабное восьмое обновление, которое добавит фоторежим и аж 12 новых подклассов в добавок к основным.

Жрец - Домен Смерти: Мощный подкласс для максимального урона. Использует заклинания Toll the Dead и Inflict Wounds. Почти не обладает поддерживающими способностями, поэтому группе придётся адаптироваться к его агрессивному стилю.

Варвар - Путь Великанов: Помимо увеличенного размера и дальности атаки, этот варвар может бросать союзников, врагов и даже оружие, нанося дополнительный урон и изменяя позиции бойцов на поле битвы.

Бард - Коллегия Навождений: Специализируется на контроле поля боя. Mantle of Inspiration даёт временные хиты союзникам, а Mantle of Majesty позволяет командовать зачарованными врагами, заставляя их бежать или застывать на месте.

Друид - Круг Звёзд: Позволяет выбирать между тремя звёздными формами, каждая из которых даёт уникальные способности. Можно стать целителем, бойцом ближнего боя или стрелком, что делает друида очень гибким персонажем.

Монах - Путь Пьяного Мастера: Добавляет механику употребления алкоголя для восстановления Ки. Также позволяет опьянять врагов, делая их уязвимее для атак.

Паладин - Клятва Короны: Усиливает роль паладина как танка. Позволяет перехватывать атаки, блокировать урон и исцелять союзников, что делает его незаменимым для выживания команды.

Следопыт - Хранитель Роя: Может призывать различные рои существ, которые наносят урон и помогают контролировать поле боя. Каждый рой обладает уникальными эффектами для разных ситуаций.

Чародей - Магия Теней: Отличный выбор для Honour Mode. Способности не дают персонажу упасть в бою, а Superior Darkvision увеличивает мобильность в тёмных зонах, что особенно полезно во втором акте игры.

Колдун - Ведьмовской Клинок: Один из самых популярных подклассов колдунов, теперь появится официально. Добавляет создание магического оружия и проклятия врагов, заставляя их души подчиняться заклинателю.

Вор - Рубака: Делает класс похожим на харизматичных дуэлянтов и пиратов. Позволяет чаще использовать Sneak Attack и избегать атак противника благодаря Fancy Footwork, делая стиль игры более динамичным.

Волшебник - Певец Клинка: Объединяет магию с ближним боем, повышая мобильность волшебника и снижая его хрупкость. Larian создаёт новые анимации заклинаний, чтобы заклинатель с оружием выглядел эффектно.

Воин - Волшебный Лучник: Позволяет сочетать магические способности с искусством стрельбы из лука. Обладает новыми анимациями атак и способностями для нанесения урона или контроля врагов, например временным изгнанием противников с поля боя.

У восьмого патча всё ещё нет даты релиза, но Larian уже проводит закрытое стресс-тестирование нововведений.

Ранее владельцы Baldur's Gate из Hasbro рассказывали, что новая игра во вселенной уже в разработке и совсем скоро мы узнаем о ней. Стоит заметить, что проектом занимается уже не Larian.

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