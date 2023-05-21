Перечень может легко оказаться подделкой.

Перед крупными игровыми презентациями нередко появляются разные утечки. Например, недавно в Сети опубликовали, вероятнее всего, поддельный список проектов с PlayStation Showcase. А вслед за ним начал распространяться аналогичный перечень, только касательно Xbox Games Showcase.

Изображение с играми, которые якобы покажут на шоу Microsoft, появилось на аккаунте пользователя Twitter под псевдонимом xboxcurator. На фото демонстрируется экран со слайдом, на котором присутствует список из 19 проектов. Многие из них действительно с большой долей вероятности покажут на Xbox Games Showcase. Сюда относятся Avowed, Starfield, Fable, State of Decay 3, Senua's Saga: Hellblade II, Contraband, Forza Motorsport и дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077.

Более-менее правдоподобно звучат анонсы Killer Instinct, Wolfenstein 3 и даже Overdose от Хидео Кодзимы. О последней хотя бы высказывались проверенные инсайдеры. Но вот наличие в списке Fallout: New Vegas 2 от Obsidian Entertainment, Halo "Tatanka" и Scalebound намекает, что он фейковый.

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Здесь можно все разобрать по пунктам. Инсайдеры говорили, что шансы увидеть New Vegas 2 действительно есть. Но с момента приобретения Bethesda Softworks прошло только два года. А тем временем Obsidian уже создает две крупные RPG — Avowed и The Outer World 2. Как студия может потянуть еще один гигантский проект, непонятно.

Насчет Scalebound Microsoft неоднократно давала понять, что не заинтересована в воскрешении игры. С Halo "Tatanka" ситуация чуть лучше: теоретически производство новой части могли запустить. Хотя вряд ли за полтора года с момента выхода Infinite 343 Industries успела достичь значительного прогресса, учитывая кадровые проблемы в студии.

Что ожидать от Xbox Games Showcase

В рамках презентации точно покажут уже анонсированные игры от внутренних студий Microsoft. Сюда относятся Fable, Avowed, Forza Motosport 7 и так далее. Наверняка компания припасла и несколько анонсов.

Что касается проектов партнеров, то здесь простор для фантазии огромен. У Microsoft хорошие отношения с CD Projekt RED, поэтому можно рассчитывать на объявление даты выхода дополнения к Cyberpunk 2077 или даже тизер нового "Ведьмака".

Еще должны объявить, когда состоится релиз Hollow Knight: Silksong. В прошлом году трейлер игры показали именно на презентации Microsoft.

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