Видеоигры с каждым годом становятся все более реалистичными, а требования к "железу" – более грозными. Особенно свежие проекты, работающие на движке Unreal Engine 5. Портал PPE составил подборку самых требовательных игр для ПК, в которые можно сыграть прямо сейчас.
В список вошли не только последние новинки, но и относительно старые тайтлы, к примеру вечно выходящий Star Citizen. Журналисты уточнили, что основная часть игр в рейтинге вполне оправдывает высокие системные требования качеством графики. Однако есть и представители плохой оптимизации.
- Alan Wake 2 – игра выглядит впечатляюще даже на минимальных настройках, но для достижения самой лучшей картинки потребуется дорогое железо. Так, лучше всего новинка Remedy работает на мощных картах серии Nvidia RTX 40.
- Cyberpunk 2077 (с трассировкой лучей) – за прошедшие годы CDPR добилась больших успехов в оптимизации Киберпанка для ПК и консолей. Фактически, это другая игра, чем на момент выхода в 2020. С включенной трассировкой лучей и разрешением 4K она все еще способна "нагнуть" даже самые топовые сборки.
- ARK: Survival Ascended – ремастер ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. Как и оригинал, даже на низких требованиях она тормозит до ужаса, при этом не предлагая ничего выдающегося в плане картинки.
- Starfield – еще один тайтл 2023 года, который не претендует на звание самого красивого, но страдает от плохой оптимизации. Новая игра от Bethesda сильно нагружает даже топовые процессоры на рынке, а в некоторых требовательных локациях даже GeForce RTX 4090 не выдает в Starfield стабильные 60 fps в 4K.
- A Plague Tale Requiem – игра по праву может претендовать на звание одной из самых красивых на сегодня, но во многом это связано с высокими требованиями к оборудованию. Например, у "народной" RTX 3060 проблемы с 60 кадров в секунду в разрешении 1080p при максимальных настройках.
Также в топ самых требовательных игр на ПК попали Immortals of Aveum, DCS World, Microsoft Flight Simulator, Cities: Skylines 2 и Star Citizen.
Отдельно авторы выделили Star Citizen, которая была анонсирована в 2012 и все еще готовится к полноценному выходу. Хоть для запуска игры пойдет и GeForce GTX 1660, чтобы восхититься всеми красотами, а также плавной частотой кадров, придется раскошелится на апгрейд. Также нужно иметь 32 ГБ ОЗУ. Star Citizen – одна из немногих игр на рынке, которая действительно использует такие ресурсы памяти.
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