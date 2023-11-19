Основная часть игр вполне оправдывает высокие системные требования качеством графики. Однако есть и представители плохой оптимизации.

Видеоигры с каждым годом становятся все более реалистичными, а требования к "железу" – более грозными. Особенно свежие проекты, работающие на движке Unreal Engine 5. Портал PPE составил подборку самых требовательных игр для ПК, в которые можно сыграть прямо сейчас.

В список вошли не только последние новинки, но и относительно старые тайтлы, к примеру вечно выходящий Star Citizen. Журналисты уточнили, что основная часть игр в рейтинге вполне оправдывает высокие системные требования качеством графики. Однако есть и представители плохой оптимизации.

Alan Wake 2 – игра выглядит впечатляюще даже на минимальных настройках, но для достижения самой лучшей картинки потребуется дорогое железо. Так, лучше всего новинка Remedy работает на мощных картах серии Nvidia RTX 40.

Cyberpunk 2077 (с трассировкой лучей) – за прошедшие годы CDPR добилась больших успехов в оптимизации Киберпанка для ПК и консолей. Фактически, это другая игра, чем на момент выхода в 2020. С включенной трассировкой лучей и разрешением 4K она все еще способна "нагнуть" даже самые топовые сборки.

ARK: Survival Ascended – ремастер ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. Как и оригинал, даже на низких требованиях она тормозит до ужаса, при этом не предлагая ничего выдающегося в плане картинки.

Starfield – еще один тайтл 2023 года, который не претендует на звание самого красивого, но страдает от плохой оптимизации. Новая игра от Bethesda сильно нагружает даже топовые процессоры на рынке, а в некоторых требовательных локациях даже GeForce RTX 4090 не выдает в Starfield стабильные 60 fps в 4K.

A Plague Tale Requiem – игра по праву может претендовать на звание одной из самых красивых на сегодня, но во многом это связано с высокими требованиями к оборудованию. Например, у "народной" RTX 3060 проблемы с 60 кадров в секунду в разрешении 1080p при максимальных настройках.

Также в топ самых требовательных игр на ПК попали Immortals of Aveum, DCS World, Microsoft Flight Simulator, Cities: Skylines 2 и Star Citizen.

Отдельно авторы выделили Star Citizen, которая была анонсирована в 2012 и все еще готовится к полноценному выходу. Хоть для запуска игры пойдет и GeForce GTX 1660, чтобы восхититься всеми красотами, а также плавной частотой кадров, придется раскошелится на апгрейд. Также нужно иметь 32 ГБ ОЗУ. Star Citizen – одна из немногих игр на рынке, которая действительно использует такие ресурсы памяти.

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