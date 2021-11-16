Максимальный онлайн проекта на площадке Valve превысил 270 тысяч пользователей.

Microsoft и 343 Industries сделали приятный подарок в честь 20-летия Xbox. Они выпустили самостоятельный многопользовательский режим для Halo Infinite, который все желающие могут опробовать бесплатно. Сетевой компонент игры доступен на ПК (Steam), Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Формально сейчас проходит открытое бета-тестирование мультиплеера. Однако весь накопленный игроками прогресс перенесется в полную версию, а значит — это почти что релиз. Одновременно с запуском "беты" в многопользовательском режиме стартовал дебютный сезон. Он продлится до мая 2022 года и отметится множеством разных мероприятий. Первое из них начнется уже на следующей неделе и даст возможность заработать косметические предметы с самурайской стилистикой.

Пользователи тепло встретили выход мультиплеера. Они сразу же ринулись развлекаться в проекте, благодаря чему он установил рекорд по пиковому онлайну в Steam. Одновременное количество игроков достигло 272 586 человек, и это отличный показатель.

Подробнее о мультиплеере Halo Infinite

В проекте реализовано два основных режима — для 8 и 24 пользователей. Они могут применять разное оружие, гаджеты и транспортные средства для быстрого перемещения по картам.

При создании мультиплеера 343 Industries ориентировалась на предыдущие части франшизы. Разработчики стремились реализовать классический геймплей, но добавить к нему новшества, чтобы получилась основа для дальнейшего развития.

Автор: Назар Степорук