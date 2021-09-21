Доступ к многопользовательскому режиму игры будут давать только в определенные часы.

Студия 343 Industries объявила расписание бета-тестирования многопользовательского режима, грядущего шутера Halo Infinite. С 24 по 27 сентября пользователи будут сражаться на аренах в формате 4x4, а с 1 по 4 октября в мультиплеере будут проходить битвы 12x12.

Как сообщили разработчики, подбор игроков будет происходить каждый день, но только в течение определенного количества времени. Хоть это и сократит непосредственное пребывание в игре для самих пользователей, но так студия планирует протестировать сервера, и подготовить их к релизу.

24 сентября игроки смогут загрузить клиент Halo Infinite, и получить доступ к тренировочному режиму и стрельбищу.

Во время первого этапа, с 24 по 27 сентября, доступ к матчам разработчики будут открывать с 03:00 до 07:00 и с 20:00 до 00:00 по киевскому времени.

Такое же расписание будет и у второго этапа тестирования, которое пройдет с 1 по 4 октября. Завершится бета-тест мультиплеера 4 октября в 20:00 по Киеву. По окончании разработчики проведут опрос среди участников.

22 сентября разработчики проведут трансляцию, на которой покажут геймплей мультиплеерного режима Big Team Battle (12x12 игроков).

Halo Infinite – геймплейный трейлер

Напомним, первый сезон мультиплеера Halo Infinite выйдет одновременно с самой игрой – 8 декабря 2021 года. Шутер выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S. Многопользовательский режим будет бесплатным.

Автор: Сергей Коршунов