Японская компания пока никак не прокомментировала сделку конкурента.

Недавно Microsoft объявила о поглощении Activision Blizzard — одного из крупнейших игровых издательств. Такое решение отразилось на Sony, ведь теперь PlayStation может лишиться как минимум части будущих игр компании. Акции японского платформодержателя мгновенно обрушились — их стоимость снизилась сразу на 13 %.

Читайте такжеMicrosoft приобретет разработчиков легендарных игр Warcraft и Diablo за $70 миллиардовИнформацией поделилось авторитетное издание Bloomberg. Согласно сведениям портала, Sony утратила $20 миллиардов рыночной стоимости. Последний раз такое крупное падение цены акций японской компании зафиксировали в октябре 2008 года. Почему так произошло, объяснили аналитики в комментариях Bloomberg. По их словам, инвесторы обеспокоены, что Sony не сможет в одиночку противостоять агрессивному конкуренту в борьбе, которая постоянно усиливается.

А еще японская компания станет аутсайдером, если индустрия откажется от консолей и перейдет к облачным технологиям. У Microsoft будет решение в виде Project xCloud, а у Sony есть только PS Now, но это слабая альтернатива. Пока что платформодержатель из Страны восходящего солнца никак не прокомментировал грядущую сделку конкурента.

Приобретение Activision Blizzard — основные подробности

Сумма покупки составила $68,7 миллиарда. Поглощение должны одобрить регулирующие органы США. Если договор будет подписан, Microsoft получит во владение десятки франшиз, включая Call of Duty, Diablo, Warcraft и другие.

Все проекты Activision Blizzard, как существующие, так и будущие, войдут в Xbox Game Pass. Сервис уже достиг отметки в 25 миллионов подписчиков.

Согласно информации Wall Street Journal, Бобби Котик покинет место генерального директора Activision Blizzard сразу после поглощения. Но до тех пор он останется руководителем, что подтверждается в письме сотрудникам издательства. Глава может заработать на сделке с Microsoft более $350 миллионов. Такие расчеты провел портал Video Games Chronicle.

Управлять всем игровым бизнесом Xbox продолжит Фил Спенсер. После публичного заявления о приобретении Activision Blizzard он получил новую должность — генеральный директор Microsoft Gaming.

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