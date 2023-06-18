Arkane Austin не собираются закрывать.

Кооперативный шутер Redfall оказался провалом как по технической части, так и в плане общего исполнения. Даже руководство Xbox признало игру "промахом". Хотя полностью безнадежным проект назвать нельзя, ведь он привлек аудиторию в Game Pass. Часть пользователей продолжают развлекаться в шутере, а в будущем для него выпустят новый контент.

Об этом рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью Axios. Журналисты спросили, останется ли Arkane Austin на плаву после провального релиза Redfall. Руководитель ответил: "Таков план на текущий момент. Они усердно работают над обновлениями и свежим контентом для Redfall".

По словам Бути, недавний шутер получил немало внимания в Game Pass. Однако успешным его все равно нельзя назвать: "Это был промах, но насколько сильный промах? Я хочу поддержать их, чтобы они могли продолжать работать, чтобы показать ту игру, которую они задумали. Я чувствую ответственность за то, что мы могли бы сделать работу с Arkane лучше".

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В похожем ключе после запуска Redfall высказался руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. Он взял вину на себя и заявил, что попытается наладить более тесную работу с внутренними студиями.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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