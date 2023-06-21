Об этом стало известно из разговора о серии Mario + Rabbids.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подтвердил, что Nintendo разрабатывает новую консоль. Слухи и утечки о потенциальной Switch 2 ходили давно, но свежее заявление можно считать официальной информацией.

Руководитель дал интервью порталу GamesIndustry.biz. Во время беседы Гиймо заявил, что Nintendo советовала выпустить только одну часть Mario + Rabbids на Switch. Компания считала, что французскому издательству стоит придержать релиз сиквела с подзаголовком Sparks of Hope, пока она не разработает новую консоль.

Из этого заявления становятся понятными планы Nintendo: японский платформодержатель давно трудится над потенциальной Switch 2. Приставка не появится на рынке до апреля 2024 года, о чем компания упоминала в финансовом отчете. Однако в утечках говорилось, что релиз консоли должен состояться в одно время с PS5 Pro, то есть в конце 2024-го.

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По словам Гиймо, Ubisoft следовало послушаться совета Nintendo. Руководитель считает причиной слабых финансовых показателей Sparks of Hope выпуск двух похожих проектов из одной серии на Switch. Как заявил гендиректор, на платформах Nintendo "игры никогда не умирают" и могут оставаться актуальными в течение 10 лет. Он считает, что такая ситуация произошла с Mario + Rabbids: сиквел, похожий на предшественника, выпустили слишком рано.

Mario + Rabbids: основная информация

Это серия тактических игр с пошаговыми сражениями. Под управление пользователей попадают персонажи из двух вселенных, которые спасают мир от зла.

Первая часть, Mario + Rabbids Kingdom Battle, вышла в 2017 году, а сиквел — в 2022-м. Обычно пять лет — это стандартный промежуток для выпуска продолжения.

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