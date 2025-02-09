Мир Avowed создан, чтобы экспериментировать.

Obsidian Entertainment решила сделать мир Avowed не просто просторным, но и многослойным. Разработчики уделили внимание не только горизонтальному исследованию, но и вертикальности, что открывает больше возможностей для передвижения и паркура.

Геймдиректор игры Керри Пател рассказала, что одна из локаций представляет собой практически полностью вертикальное подземелье, что стало необычным вызовом для дизайнеров уровней. По её словам, команда справилась с задачей фантастически, создав действительно нестандартное окружение.

Свобода исследования - один из главных принципов Avowed. Игрокам необязательно следовать по заранее заданному пути, в игре можно будет исследовать подземелья раньше, чем NPC дадут квест, а также завершать задания в произвольном порядке. Такой подход напоминает другие проекты Obsidian, где исследование и выбор игрока играли ключевую роль в повествовании.

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Разработчики обещают высокую реиграбельность, так как в игре будет множество вариантов развития персонажа и важных решений, влияющих на происходящее. Даже после нескольких прохождений можно будет обнаружить новые детали, скрытые механики и неожиданные сценарии.

Avowed выходит 18 февраля на ПК и Xbox Series. Игра также будет доступна по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что в Avowed можно будет выбрать происхождение персонажа, которое будет влиять на дальнейшее прохождение.

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