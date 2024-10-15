Начать играть в новую RPG от BioWare получится уже с видеокартой Nvidia GTX 970 или AMD Radeon R9 290X.

31 октября выйдет новая игра по франшизе Dragon Age, которую фанаты ждали 10 лет. В честь скорого запуска Bioware поделились полными системными требованиями проекта. В целом, они оказались невысокими, особенно по стандартам 2024 года.

Начать играть в Dragon Age: The Veil­guard получится уже с видеокартой Nvidia GTX 970/GTX 1650 или Radeon R9 290X, но придется довольствоваться разрешением 1080p и 30 к/c. Ну а чтобы насладиться всеми красотами ПК-версии, да еще с трассировкой лучей, потребуется Nvidia RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX.

Минимальные (1080p, 30 fps, "низкие" настройки графики)

Видео дня

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X

Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 или AMD Radeon R9 290X

Оперативная память: 16 ГБ

Рекомендованные (1440p/30fps или 1080p/60 fps, "высокие" настройки графики)

Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700XT

Оперативная память: 16 ГБ

"Ультра" (2160p/60fps, "ультра" настройки графики)

Процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 9 7950X

Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX

Оперативная память: 16 ГБ

Трассировка лучей включена (1440p/30 fps, "ультра" настройки графики)

Процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Трассировка лучей включена + Ultra RT (2160p/30 fps, "ультра" настройки графики)

Процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 9 7950X

Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX

Оперативная память: 16 ГБ

Также разработчики подтвердили, что они не будут использовать Denuvo или другую DRM-систему для защиты Dragon Age: The Veilguard. В связи этим на ПК не будет предзагрузки, отметили в BioWare. Помимо ПК, игра также выйдет на PS5 и Xbox Series.

Напомним, The Veilguard является продолжением Inquisition, вышедшей в 2014 году. Игра получила очень высокие оценки в прессе и была признана лучшей игрой года по версии The Game Awards и многих авторитетных изданий. При этом фанаты приняли "Инквизицию" прохладнее, критикуя слишком сильный упор на экшен и гринд, а также нехватку проработанных активностей.

Скорый выход новой Dragon Age также означает, что мы стали на шаг ближе к релизу Mass Effect 4, который анонсировали одновременно с The Veilguard в 2020 году. Возможно, поиграть в новую часть легендарной космооперы мы сможем в ближайшие пару лет.

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