В лучшем случае релиз новой части легендарной космооперы состоится в конце 2026 года.

Разработчики новой Mass Effect в честь ежегодного дня N7 выпустили несколько тизеров следующей части знаменитой Sci Fi серии, в которых показали одного из персонажей. Потом был опубликован арт с девушкой из тизеров. На этом – все.

Никаких новых подробностей об игре, которую анонсировали еще в 2020-м году, BioWare не сообщили, не говоря уже о сроках релиза. Похоже, причина в том, что показывать и рассказывать пока особо и нечего. Надежный инсайдер Том Хендерсон предупредил, что ждать релиза следующей Mass Effect придется три или даже четыре года.

Он не указал источники, но учитывая послужной список Хендерсона, поиграть в новую часть легендарной космооперы мы сможем не раньше конца 2026 года, а в худшем случае – в 2027 году.

Если предположить, что релиз новой части состоится в 2027 году, то перерыв между премьерой Mass Effect Andromeda и следующей частью составит почти 10 лет. Тогда как вся оригинальная трилогия вышла с временным промежутком в 6 лет.

Сейчас следующая часть серии Mass Effect находится на стадии предварительного производства, а основная часть разработчиков BioWare сфокусирована на Dragon Age 4. По слухам, его релиз запланирован на будущий год, но возможен перенос и на 2025-й.

Тизер новой части Mass Effect

О серии Mass Effect

Mass Effect – это культовая серия ролевых игр от студии BioWare. Действия оригинальной трилогии разворачивается в XXII веке.

Главным героем первых трех частей франшизы был капитан космического корабля "Нормандия" Шепард. История рассказывает о борьбе с древними инопланетными машинами, известными как Жнецы. Трилогия получила признание как и критиков, так и игроков, собрав множество наград.

Уже известно, что следующая глава Mass Effect продолжит события оригинальной трилогии. Однако разработчики не раскрыли, какой из финалов третьей части будет считаться каноничным.

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