Ролик показали в конце сюжетной кампании Modern Warfare II.

После прохождения сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года выпуска пользователям открывался тизер MW3 — завершающей части серии. А сейчас, спустя более десяти лет, разработчики из Infinity Ward повторили старый прием. Перезапущенный сиквел линейки Modern Warfare тоже содержит анонс третьей части. Когда игроки завершают историю, им открывается ролик, который недавно опубликовали в Сети. Судя по видео, MW3 будет посвящена борьбе с российскими террористами.

Тизер опубликовал автор YouTube-канала GamersPrey. Видео начинается с демонстрации главных героев, которые сидят в баре и обсуждают своих врагов. Кейт Ласвелл и капитан Прайс упоминают картели, Иран и россиян.

Затем женщина говорит, что хочет поймать "крупную рыбу" из РФ. Она сказал, что ультранационалистов из государства-агрессора возглавил кто-то новый. Ласвелл показала фотографию, на которую по очереди посмотрели все бойцы. После этого Прайс наклонился и сообщил: "Он не новый". Капитан назвал имя Макарова, после чего в ролике началась другая сцена.

Зрителям продемонстрировали, как российский ультранационалист готовится захватить самолет. Преступник собрал пистолет из разных частей, а магазин с боеприпасами ему принесли вместе с салатом. Далее террорист достал телефон и сообщил о готовности. В ответ ультранационалисту пришла знаменитая фраза из Modern Warfare 2 2009 года: "Ни слова по-русски".

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре будет сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward реализовали несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернутся в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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