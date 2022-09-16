Разработчики рассказали о геймплейных новшествах в MWII и новой карте в грядущей королевской битве.

Издательство Activision Blizzard и студия Infinity Ward рассказали основные подробности о мультиплеере в Call of Duty: Modern Warfare II и новой королевской битве Warzone 2.0. Они также представили Warzone Mobile для устройств под управлением iOS и Android.

Все анонсы и демонстрации состоялись в рамках мероприятия Call of Duty Next. Весомую часть трансляции Infinity Ward посвятила многопользовательскому режиму Modern Warfare II. Его создавали под девизом: ничего не испортить и добавить важные новшества. Геймплей в мультиплеере должен подойти разным типам игроков — как любителям штурмовать позиции, так и поклонникам ожидания врага в засаде.

Важным элементом сражений станет вода, которая присутствует на карте. Бойцы могут плавать и нырять, используя при этом пистолет. Передвигаться по водяным просторам позволит соответствующая техника. Не менее важное геймплейное изменение — возможность повиснуть на краю здания и вести огонь из второстепенного оружия.

Отдельно Infinity Ward рассказала о режимах в Call of Duty: Modern Warfare II. Карты в сражениях 6 на 6 станут более прямолинейными и простыми по сравнению с MW 2019 года. Для любителей интенсивных, веселых и напряженных битв добавили режим "Рейд". В нем пользователи состязаются в командах из трех человек на небольших локациях.

Еще одна новинка — это формат боя "Спасение заключенного". Одна команда должна освободить узника, а вторая – доставить его в определенное место. В таких битвах появятся тактические элементы, например, возможность поднимать раненного товарища. А для любителей масштабных столкновений реализовали режим "Вторжение" с командами по 32 человека. Помимо реальных пользователей на карте будут присутствовать боты.

Кооперативные спецоперации и бои с видом от третьего лица вернутся в Call of Duty: Modern Warfare II. В первых реализован асимметричный геймплей: один игрок действует на земле, а второй — в воздухе.

На этом информация об MWII не заканчивается. Разработчики на забыли уделить внимание и гаджетам. Всего в мультиплеере шутера предусмотрено 13 полевых улучшений. Бойцы смогут использовать устройство для DDoS-атак на электронику врага, отвлекающую мину с резиновой куклой солдата и датчик сердцебиения. Последний имеет батарею, которую необходимо заряжать.

Подробности Warzone 2.0 и Warzone Mobile

В новой версии королевской битвы для ПК и консолей будут те же геймплейные изменения, что и в Modern Warfare II. Это касается воды, возможности повиснуть на уступе, гаджетов и прочего.

Карта в Warzone 2.0 называется Al Mazrah. Она больше, чем любая из локаций в предыдущей версии королевской битвы и создавалась с прицелом на текущее поколение консолей.

Часть изменений коснулась техники. Пользователям понадобится заправлять машины, а их шины можно простреливать и чинить.

Механику "отмены подката" убрали, так как ее сильно критиковали фанаты Warzone.

На карте Al Mazrah появятся укрепления с ботами. Внутри можно найти ценную добычу, но для этого придется зачистить территорию.

ГУЛАГ вернется в обновленном формате. Бои будут 2 на 2, но игрокам придется собирать добычу и противостоять некоему Тюремщику. В чем заключается роль последнего, пока не рассказали.

Ближе к концу матча будут появляться несколько серых зон.

Warzone Mobile — это точная копия первой версии королевской битвы, только для мобильных платформ.

Warzone 2.0 выйдет 16 ноября. Вместе с ней появится режим DMZ в духе Escape from Tarkov, а в MWII запустится первый сезон.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S состоится 28 октября 2022 года.

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