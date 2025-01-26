Онлайн пробил отметку в 85 тысяч человек.

Пиковый онлайн Red Dead Redemption 2 в Steam обновил свой рекорд через шесть лет после выхода игры на ПК.

По данным SteamDB, 26 января онлайн RDR 2 достиг 86 тысяч человек. Ранее рекордным значением было 77 тысяч игроков, зафиксированных в конце ноября 2023 года. Новый скачок популярности связан с распродажей игр от Rockstar Games в магазине Steam, которая продлится до 6 февраля.

Red Dead Redemption 2 сейчас можно приобрести с очень хорошей скидкой в 80%, также по сниженной цене уходит и первая часть вестерна. Распродажа также включает другие игры Rockstar: серию Grand Theft Auto, детектив L.A. Noire, Max Payne 3 и триллер Manhunt.

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Ранее мы рассказывали, что Marvel Rivals тоже обновила рекорд по онлайну. После выхода обновления Season 1 в игру играло более полумиллиона человек.

Также недавно сам Steam поставил новый рекорд по единовременному количеству игроков. На платформе находилось 40 миллионов пользователей.

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