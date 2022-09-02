В Сеть также слили рисунок с бойцами в экипировке.

В интернете опубликовали скриншоты из предварительной альфа-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а также один рисунок. На изображениях из ранней сборки игры, которую тестировали в середине 2019 года, демонстрируется диалог с одним из персонажей и заброшенный дом.

Изображения обладают плохим качеством, да и сам проект выглядит очень сырым. Но удивляться этому не стоит — подобные сборки используются для проверки определенных аспектов. Многие элементы в них могут быть выполнены схематически, например, разработчики заменяют объекты окружения прямоугольными блоками без текстур. Так что судить о финальном качестве S.T.A.L.K.E.R. 2 по опубликованным скриншотам нельзя.

Картинки появились в интернете якобы из-за хакеров, которые взломали официальный Discord-канал GSC Game World и получили доступ к частным чатам. Там они обнаружили изображения из ранней сборки и рисунок.

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На одном из скриншотов главный герой общается с персонажем по имени Рихтер. Последний предупредил протагониста о солдатах, которые суетятся возле пропускных пунктов. А на второй картинке демонстрируется заброшенный дом и значок со шлемом. Возможно, символ показывает уровень целостности снаряжения.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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