Resident Evil Village не выйдет на PS4 и Xbox One

Игра плохо работает на консолях текущего поколения.

Хоррор Resident Evil Village не выйдет на консолях текущего поколения – PS4 и Xbox One.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил инсайдер под ником Dusk Golem.

Разработчики панировали выпустить Resident Evil Village не только на PlayStation 5 и Xbox Series X, но и на PS4 и Xbox One. Однако они столкнулись с техническими трудностями. Выяснилось, что восьмая часть Resident Evil плохо работает на консолях текущего поколения: в игре наблюдались долгие загрузки текстур и появление объектов из воздуха. По словам инсайдера, главной проблемой стала деревня, которая реализована в игре в виде большой локации. В версии для PS4 и Xbox One ее бы пришлось менять на несколько маленьких локаций, которые загружались бы отдельно. Такое решение сильно ударило бы по темпу игры. Поэтому от выпуска Resident Evil Village на консоли текущего поколения было решено отказаться.

Трейлер Resident Evil Village

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Напомним, восьмая часть хоррора Resident Evil с подзаголовком Village была анонсирована 11 июня на презентации PlayStation 5. История восьмой части серии начинается через несколько лет после финала Resident Evil 7. По сюжету, герои Итан и Мия вернулись к нормальной жизни, однако появление Криса Редфилда полностью меняет положение вещей. Итан будет вынужден отправится в заснеженную деревню, где развернутся основные события игры. Разработчики называют деревню отдельным и очень важным персонажем Resident Evil 8.

Resident Evil Village выйдет в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.

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